涉淫求升遷女幹部 江西紀委查縣書記

江西上饒市萬年縣縣委書記毛奇早前被舉報性侵女幹部李佩霞，網傳李女已死，官方其後澄清屬謠言。據江西省上饒市政府新聞辦公室官方微博昨日消息，經查，發現毛奇存在利用職權影響與李佩霞發生不正當性關係問題，李佩霞為了職務調整升遷違反生活紀律。李佩霞因違紀違法，被開除黨籍及公職處分。對毛奇涉嫌違紀違法問題，省紀委監委正在審查調查中。

網傳女方已死 官方闢謠 去年6月，江西省紀委監委信訪室收到舉報，指李佩霞任萬年縣上坊鄉黨委書記期間，存在虛列經費、違規做假帳、違規插手工程等問題。同年7月，萬年縣紀委監委對上述問題展開初核。今年4月，省紀委監委發現信訪反映李佩霞的問題較為突出，要求上饒市紀委監委加強跟蹤督辦。

根據萬年縣紀委監委進一步核查情況，今年5月26日，萬年縣紀委監委對李佩霞採取留置措施。今年6月17日，上饒市紀委監委發布李佩霞涉嫌嚴重違紀違法受查消息。李佩霞案件上周五辦結。經查，她利用職務便利，為他人在工程項目承攬、工程款撥付等方面牟利，並非法收受財物，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪。

幹部認違紀違法遭雙開 李佩霞立案留置期間，其身體和精神狀況正常。在審查調查過程中，李佩霞知錯認錯悔錯，主動向組織交代自己的違紀違法問題，對自己行為造成的影響表示悔恨。本報綜合報道

毛奇 李佩霞