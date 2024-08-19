前蘇聯航母起火受損 被質疑工程肇禍

【本報綜合報道】曾以軍事主題公園形式停靠廣東省深圳16年的前蘇聯明斯克號航母，上周五在江蘇省南通市蘇錫通園區長江邊起火。據了解，該航母已停靠在當地近8年，原計劃打造成航母公園。曾有航母公園工作人員透露，經常會被叫來幹活，有時候還要搬運建築材料到航母上。有網民質疑，航母起火原因是否與升級改造項目有關。

上周六下午，從一名南通市民向內媒提供的現場影片所見，航母船體幾近崩塌，艦島上的雷達和通訊設備等結構幾乎毀壞殆盡，3層的艦橋部分已蕩然無存，而另一側的航空艦橋在外觀上尚未出現明顯變化。內媒發現，航母甲板上有很多工作人員，似乎在處理火災後續工作，同時在航母停靠處的岸邊，搭建了不少臨時帳篷。