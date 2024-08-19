印度辦全球南方之聲峰會 中巴未獲邀
【本報綜合報道】印度上周六主辦第3屆全球南方之聲峰會，該會以視像形式舉行，全球123個國家參加。不過中國和巴基斯坦均未獲邀請，印度外長蘇傑生在會後證實情況，稱峰會重點是共同應對全球南方或發展中國家面臨的挑戰。
商各項挑戰 123國參加
蘇傑生表示，有21國的國家元首和政府首腦級別代表參加，另有34名外長和118名部長與會。他指出，氣候變化的挑戰在會上佔據突出位置，很多領導人也談到債務負擔和新技術挑戰，大家一致認為需要改革全球治理架構。會上亦觸及加薩局勢，也有領導人提到對主權、戰略自主和干涉問題的擔憂。
峰會由10場部長級會議組成，印度總理莫迪主持領導人會議的部分。他在開幕式發言時強調，在世界形勢持續出現不穩定和複雜局勢，面臨糧食和能源安全、高科技分離等諸多挑戰下，加強南方經濟體之間團結對於推動全球增長具重要意義。白羅斯總統盧卡申科則批評西方繼續挑起衝突，造成大規模難民潮，卻將移民危機歸咎於南半球。他認為，西方獨霸的時代正成為過去，全球南方國家應在國際事務中發揮更大領導作用。
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