印度辦全球南方之聲峰會 中巴未獲邀

【本報綜合報道】印度上周六主辦第3屆全球南方之聲峰會，該會以視像形式舉行，全球123個國家參加。不過中國和巴基斯坦均未獲邀請，印度外長蘇傑生在會後證實情況，稱峰會重點是共同應對全球南方或發展中國家面臨的挑戰。

商各項挑戰 123國參加

蘇傑生表示，有21國的國家元首和政府首腦級別代表參加，另有34名外長和118名部長與會。他指出，氣候變化的挑戰在會上佔據突出位置，很多領導人也談到債務負擔和新技術挑戰，大家一致認為需要改革全球治理架構。會上亦觸及加薩局勢，也有領導人提到對主權、戰略自主和干涉問題的擔憂。