越共總書記抵廣州 稱對華關係優先

【本報綜合報道】越共中央總書記、國家主席蘇林於昨日至明日對中國開展國事訪問，他昨日上午9時25分乘專機抵達廣東省廣州市，同日下午轉抵北京，繼續其在華行程。蘇林在廣州與中國對越友好人士代表見面，回顧中越老一輩領導人的友好交往，表示越南高度珍視兩國傳統友誼，始終將發展對華關係視為頭等優先。

同日轉往北京 中國成為蘇林就任越共中央總書記後出訪的首個國家。在廣州期間，他尋訪越南已故前國家主席胡志明在中國開展革命活動的紅色足迹，並將與中越友好人士交流互動。此行陪同出訪的有越共中央書記處書記杜文戰和黎明興、國防部長潘文江、公安部部長梁三光、中央對外部部長黎懷忠、政府副總理陳流光等人。

據報道，經濟合作和鐵路建設將成蘇林此訪的重要議程，他預計為越南農產品尋求市場准入和高質投資，雙方亦將加快建設連接中國與河內和主要港口城市的高鐵計劃。越南計劃在2030年完成兩個高鐵項目，以實現其老化的交通網絡現代化，並促進與華貿易。