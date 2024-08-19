廈門大學發文 促準備接管台灣

稱美前總統特朗普勢再當選 或影響時間表 福建廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所本月初曾發文，宣稱隨着美國前總統特朗普再次當選的可能性愈來愈大，統一台灣的時間表隨時可能提前，做好統一以後「全面接管台灣」的預案已經迫在眉睫。文章發表後引起兩岸輿論高度關注，但不久即被下架；兩岸官方暫未回應。

該題為「盡快啟動台灣接管準備」的文章稱，香港過去幾年的動盪表明，政權移交如果沒有充分做好預案，會對未來社會秩序的平穩移交帶來非常嚴重的後果。文中提出兩項建議：第一，盡快成立（中共）中央台灣工作委員會；第二，盡快建立台灣治理試驗區。中央台灣工作委員會的唯一目標，就是作為「影子政府」隨時入台接收對岸政權。

倡建立台灣治理試驗區 文章並建議「凝聚島內反台獨力量」，並將這部分力量整合到國家行為，反台獨力量就會體系化、制度化。文章還稱，大陸之前環台軍演之所以對台灣民心衝擊不大，一個重要原因就是台灣民眾認為統一還非常遙遠。而只要開始實際政權接收準備，這個行動本身對島內民心就會產生重大影響。

文章稱，一國兩制，完全接受現有的制度的做法並不一定適合台灣，台灣一開始就要以徹底融入大陸為目標。為了提前試驗政策的效果，培訓接管政權的幹部，有必要設置一個高度模擬的實體環境，全面類比島內統一後的管理模式。文章建議，「台灣治理試驗區」地點可以選在與金門接壤的廈門翔安區、泉州南安市。特別是由於金廈來往密切，在此設實驗區最有利於複製、模仿台灣現在的行政體制。

文章發表不久即被下架 該文章引起兩岸關注，惟不久即被下架。公開資料顯示，廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所成立於2009年，掛名於廈大建築與土木工程學院下。研究所創始所長為馬武定，現任所長趙燕菁。目前，建築與土木工程學院城市規劃系多名老師共同擔任所內相關研究工作。本報綜合報道