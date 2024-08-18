政府企業合作 活化工業廢墟

西方傳統工業社會的退潮，造成了極大的社會問題，也成為高科技社會發展的挑戰，一個最明顯的例子，就是美國「鐵銹帶」的底特律市。

在上世紀80年代之前，這個連結鋼鐵及汽車工業生產的大城市，給予連高中還未畢業的學生不錯的工作收入，可以供養一家及自購住所，但隨着美國工業遷出本土，底特律失去三分之二的工作崗位以及人口，三分之一房屋空置，城市走向破落。當地的汽車企業老闆，由於利潤下降，便像強盜般帶着資本一走了之，留下一個廢墟給社區處理，一眾失去工作及生活破落的家庭，更成為政府的重擔。

德國汽車業的衰退雖然來得較遲，但是亦正擔心會否「底特律化」。早前，德國波琴（Bochum）一家歐寶汽車（Opel）歷史悠久及極具規模的工廠停產。歐寶雖然不及德國汽車名牌「1A2B」──奧迪（Audi）、平治（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW）──名貴，但它和福士（Volkswagen）同被廣大民眾認為是可靠、物有所值及實用的汽車。

工廠結業 人口外移 這家工廠建於上世紀50年代，原本是一個被農田圍繞的褐煤礦區，它的蓋建使當地居民非常雀躍，因為它的出現，代表這個地區走向工業化及生產現代化，創造更多就業機會及高薪職位，改善市民的消費力及令該地區城市化。它全盛時期有二萬名員工，一個被吸引到來開設可招待80人的餐館的老闆，就描述當時早、午、晚3餐，工人均蜂擁而至，除了德國工人，還有希臘、土耳其、意大利、南斯拉夫等外籍勞工食客，那是一個努力工作同時享受生活的年代。雖然企業後來被美國通用汽車（GM）收購，但一直還在生產，直至早前結業。這個社區如今正面臨高失業率、人口外移及社區廢墟化。

為了營救這個社區以免變成廢墟，德國政府推出活化計劃，首先是由專業建築師設計如何將廠房改作其他用途，例如其巨大的工作空間，就吸引到德國聯邦郵局到來發展為郵包物流中心。下一步是希望可重新搞空間設計，以引入創新科技企業來發展。這計劃的成功，也需要企業負起社會責任，和政府合力出資活化，不願背負一走了之的強盜資本家惡名。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻