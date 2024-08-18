滅絕恐龍隕石起源 證來自太陽系邊緣

約6,600萬年前，希克蘇魯伯隕石撞擊現今墨西哥猶加頓半島，導致地球上約75%物種滅絕，曾經的地球霸主恐龍亦就此退出歷史舞台。為了探尋希克蘇魯伯隕石的起源，由德國、美國等國科學家組成的研究團隊通過分析白堊紀—古近紀界線的化學成分，證實隕石來自外太陽系，與大多數撞擊地球的小行星不同。

從岩石分離釕 料為碳質球粒 研究人員從丹麥、意大利和西班牙採集了6,600萬年前的岩石樣本，並從中分離出含有化學元素「釕」的部分，證實它們與碳質球粒隕石中的釕同位素組成重疊，因此可以推斷希克蘇魯伯隕石可能是碳質球粒隕石。

碳質球粒隕石是一種古老的太空岩石，通常含有水、黏土和有機化合物。參與是次研究的美國加州理工學院地球化學教授蒂索（François Tissot）表示，若物體起源於靠近太陽區域，會更加乾燥，但希克蘇魯伯隕石並非如此，它不僅在歷史上造成了非同尋常的影響，其起源亦非常特殊。

推進行星防禦 應對類似撞擊 釕在地球上極其罕見，能夠在不同的隕石類型之間表現出差異。通過是次研究，科學家得以進一步推進行星防禦的行動，防止地球未來再次遭到類似希克蘇魯伯隕石撞擊，如果將來撞擊地球的是碳質球粒隕石，那麼科學家需要採用完全不同方法應對，並將它的特性納入考慮，包括能夠吸收更多衝擊力等。本報綜合報道