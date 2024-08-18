歐洲猴痘風險級別升 警示病例增加可能性

總部設在瑞典的歐洲疾病預防及控制中心（ECDC）上周五提升猴痘疫情風險等級，預計歐洲出現更多輸入性的猴痘病例可能性增加，但出現持續傳播的可能性仍然非常低。ECDC同時呼籲成員國及早預防猴痘傳播，採取控制措施。

ECDC表示，猴痘疫情在非洲迅速蔓延，而歐洲與非洲交通往來頻繁，前往受影響地區且有密切接觸人士受感染可能性極高，建議成員國對相關人士發布旅遊警示和加強監測，及時診斷及採取應對措施十分重要。透過加強監測和防控活動，加上ECDC成員國的穩健衞生與反應能力，估計猴痘疫情對歐洲的影響是非常低。

已成國際關注公衞事件 澳洲新南威爾士省衞生部門日前指，省內感染猴痘患者急增，主要發生在與男性發生性行為的男性身上，人們應留意有否出現相關症狀。自6月1日以來，新省已接獲93宗確診猴痘報告，同年較早時間僅錄得一宗感染病例。新省衞生部門官員表示，國內發現猴痘病毒株與海外發現病毒株不同，伴隨患者數字最近不斷增加，高風險人士應加強警惕。新省衞生部門建議，男同性戀者及性工作者等高風險人士盡快接種疫苗。

較早前，世界衞生組織（WHO）已經宣布非洲猴痘爆發再次構成國際關注的突發公共衞生事件，預計歐洲地區會陸續出現輸入病例。據悉，猴痘患者會出現發燒、劇烈頭痛、肌肉痛及淋巴結腫大，身體其他部位亦會出現皮疹。本報綜合報道