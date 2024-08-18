兩岸國際

倫敦薩默塞特宮恐燒通頂

英國倫敦薩默塞特宮昨日發生火災，火勢波及部分屋頂。消防出動約100名消防員及15輛消防車到場，暫未知起火原因。薩默塞特宮1776年開始興建，收藏不少畫家心血，包括荷蘭已故著名畫家梵高作品。（綜合報道）
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