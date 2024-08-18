紐駐法外交官傳在家遇劫

新西蘭外交部發言人昨日表示，一名駐法國巴黎外交官上周四捲入一宗安全事故。有指他是在家中遭搶劫及毆打，兩名男子闖入新西蘭外交官位於巴黎的公寓，綑綁和用槍指嚇事主，並掠去屋內物品後逃跑，新西蘭駐法國大使館為事主提供支援，同時與法國相關部門合作。（綜合報道）