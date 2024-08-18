澳洲年內試推入境數碼化

澳洲邊防局上周五宣布名為「澳洲旅行申報」數碼化方案試驗計劃，本年稍後會在來往澳洲及新西蘭的澳洲航空航班開始，旅客屆時不再需要填寫入境旅客登記卡，之後會擴展到其他航空公司。邊防局形容數碼化能夠簡化流程、提高數據質量，亦能夠從乘客獲得寶貴反饋，有助完善並為未來擴充提供資訊。（綜合報道）