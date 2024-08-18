賀錦麗提首份經濟政綱 斥特朗普徵關稅損民生

【本報綜合報道】美國副總統賀錦麗上周五到北卡羅萊納州首府羅利造勢，公布首份主要經濟競選政綱，揚言要打造「機會經濟」，通過為美國貧窮人口和中產階級提供全面的新補貼和稅收優惠，解決通脹負擔。她還批評共和黨總統候選人特朗普承諾用關稅打擊其他國家，相當於對日常產品和基本必需品徵收全國消費稅。

稱政策將補貼首置者

計劃包括為首次購房者提供2.5萬美元（約19.5萬港元）補貼、大幅擴大對父母的稅收抵免，以及對處方藥設定自付上限等措施，同時會防止零售店哄抬物價、降低在健康保險市場購買醫療保險成本。賀錦麗在北卡州向支持者說，她當選總統後將專注於為中產階級創造機會，促進他們的經濟安全、穩定和尊嚴，並以降低生活成本和提高所有美國人的經濟安全作為首要任務。她又讚揚總統拜登的領導力，稱美國經濟是世界上最強大的。