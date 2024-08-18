美推加薩停火提案 盼快速實施協議

【本報綜合報道】加薩停火新一輪談判上周五在卡塔爾首都多哈暫停，本周在埃及恢復。埃及、卡塔爾和美國發表聯合聲明稱，美方提出一個停火提案，以一種容許快速實施協議的方式彌合以色列及哈馬斯雙方之間剩餘分歧，符合拜登總統5月31日提出的協議原則。

聲明稱，調解員將在未來幾天繼續就加薩停火提案實施的細節展開工作，包括與加薩人質和巴勒斯坦囚犯有關的問題，高級官員本周準備在埃及展開，希望根據上周五確定的條款達成協議。以色列感謝調停方的努力，希望他們施壓令哈馬斯接受停火協議。不過，哈馬斯高級官員表明，哈馬斯拒絕接受加薩協議中的新條件，表示新條件與原本有很大分歧，暗示不願意接受。知情人士透露，以色列的新條件包括將軍隊留在與埃及接壤的加薩地帶，而哈馬斯則要求完全停火，從加薩完全撤軍，流離失所者正常返回，並達成不受限制的交換協議。

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