訓練快速空中加油 以軍模擬遠程打擊 警告伊黎

伊朗及黎巴嫩真主黨報復危機未除，以色列國防軍上周四展開戰機遠程飛行及空中加油訓練，警告意味甚濃。以色列表明一旦受到伊朗攻擊，預期以美國為首的聯盟不只是協防以色列，而是共同打擊伊朗境內目標。

以色列空軍派出一架波音707空中加油機、數架F35I和F15戰機在以色列空域模擬遠程飛行深入敵人領土，並在短時間內執行多次空中加油。演習明顯是演練針對伊朗或深入黎巴嫩的可能打擊，兩類攻擊都有機會需要空中加油。真主黨上周五發布拍攝地下導彈設施「Imad 4」的畫面，可以見到真主黨成員移動導彈等情況，展示的導彈射程約140公里，可深入攻擊以色列。

倘伊朗報復 以料美助打擊 以色列國防軍昨日空襲黎巴嫩南部的真主黨武器庫，造成至少10人死亡。真主黨其後反擊，向以色列北部加利利發射逾50枚火箭彈，政府指示民眾限制行動並留在防空洞附近。以色列外長卡茲上周五與來訪的英國外相林偉德和法國外長塞茹爾內會面，他指若伊朗襲擊以色列，以美國為首的聯盟將協防以色列並攻擊伊朗境內目標。卡茲強調，不能不強硬回應對以色列的襲擊。

林偉德會後指，當前是中東的危險時刻，情況失控的風險正在提升，伊朗任何攻勢會為區內帶來毀滅性影響。塞茹爾內表示，任何破壞以巴停火談判的行動都是不可接受，他與林偉德已向所有當事方發出非常清晰的訊息，形容是關鍵時刻，是戰爭或和平的分水嶺。美國國務卿布林肯將再次出訪中東，周一與以色列總理內塔尼亞胡會面。

卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德上周四完成首日加薩停火談判之後，致電伊朗代理外長巴蓋里，敦促伊朗在停火談判期間不要令局勢升級。穆罕默德上周五再與巴蓋里通電話，二人強調區內需要冷靜和緩解局勢。以色列情報機關評估伊朗和黎巴嫩真主黨降低導彈和火箭炮部隊的戒備狀態，相信報復攻勢已押後，先讓談判舉行。本報綜合報道