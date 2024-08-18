烏東守兵被調走 戰況惡化

【本報綜合報道】烏軍上周突然越境攻擊俄羅斯庫爾斯克州，近一年半以來首次掌握某一區域戰術主動權。惟烏軍冒險從東部前線調走部隊和武器，削弱頓涅茨克州守備兵力，難以抵禦俄軍猛烈攻勢，可能令東線局勢雪上加霜。

俄軍兵力優勢5比1 美國《華爾街日報》上周四報道，頓涅茨克州克拉斯諾霍里夫卡爆發激戰，烏軍總統獨立旅第21營在外圍抵禦俄軍突擊。營長坦言長期戰鬥後減員嚴重，部隊今年春季抵達時人數與俄軍大致相同，但如今俄軍兵力優勢約為5比1。補充第21營的新兵人數，僅及全營傷亡總數20%。徵召動員軍人的年齡較戰爭初期自願入伍者為高，其他各旅步兵平均年齡高達40歲。由於沒有部隊輪換，士兵待在戰壕的時間愈長，因此疲憊不堪。

5名俄軍突擊隊員上周駕駛電單車進攻，第21營擊斃其中4人後，發現餘下一人藏在燒毀汽車下，但為了節省迫擊炮彈而沒有開火。部署後勤樞紐的波克羅夫斯克的烏軍炮兵偵察單位指揮官表示，接到命令只能射擊靜止目標，即必須等坦克停下才能開火。部隊依靠自殺式無人機彌補火力，但在俄軍電子干擾下效果愈來愈差，如今只有約一半無人機能接近目標。