俄毀烏多套防空及愛國者系統

再添HIMARS受損

烏軍兩套HIMARS藏在蘇梅州邊境城鎮米羅皮利亞附近的路旁樹林中，俄軍兩枚導彈命中HIMARS部署陣地，其中一處爆炸地點出現二次爆炸，一枚HIMARS火箭彈因殉爆而發射。兩個HIMARS發射器、兩個各有6枚火箭彈的發射箱及一輛運輸裝載車損毀。蘇梅州城鎮塞耶諾附近的烏軍IRIS-T防空系統同樣在俄軍無人機下無所遁形，毀於導彈攻擊。俄軍無人機在烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州，發現兩套愛國者防空系統後，發射配備集束彈藥的彈道導彈，摧毀4個導彈發射器及兩個雷達。