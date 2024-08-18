俄毀烏多套防空及愛國者系統
【本報綜合報道】俄羅斯國防部上周五公布影片顯示，俄軍無人機發現烏軍防空系統、M142高機動多管火箭系統（HIMARS）後，發射導彈摧毀目標。
再添HIMARS受損
烏軍兩套HIMARS藏在蘇梅州邊境城鎮米羅皮利亞附近的路旁樹林中，俄軍兩枚導彈命中HIMARS部署陣地，其中一處爆炸地點出現二次爆炸，一枚HIMARS火箭彈因殉爆而發射。兩個HIMARS發射器、兩個各有6枚火箭彈的發射箱及一輛運輸裝載車損毀。蘇梅州城鎮塞耶諾附近的烏軍IRIS-T防空系統同樣在俄軍無人機下無所遁形，毀於導彈攻擊。俄軍無人機在烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州，發現兩套愛國者防空系統後，發射配備集束彈藥的彈道導彈，摧毀4個導彈發射器及兩個雷達。
俄軍近日發射多枚伊斯坎德爾戰術導彈，打擊烏軍目標。導彈生產商、俄羅斯國家技術集團旗下的高精度系統控股公司稱，指揮所、防空基地、機場及其他關鍵敵方設施是導彈的常規打擊目標，隨着特別軍事行動區內的摧毀目標數量增加，驗證導彈高效打擊能力，而且威力強大及高度智能。
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