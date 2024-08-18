烏大軍愈攻愈入 毀庫州大橋阻俄補給

30定居點斷對外聯繫 澤連斯基讚重大成果 俄羅斯西南部庫爾斯克州邊境戰事持續，烏軍上周五炸毀俄軍一條用作補給前線，具戰略價值的大橋。美國國防部強調，不允許烏軍使用美援遠程導彈攻擊俄羅斯境內縱深地區，包括庫爾斯克州。

庫爾斯克州西部市鎮格盧科什沃附近，橫跨謝伊姆河一條橋樑在爆炸中倒塌。大橋在烏克蘭邊境以北約11公里，俄軍一直利用橋樑向格盧科什沃區的部隊運送武器和裝備。隨着橋樑斷裂，距州首府庫爾斯克150公里的格盧科什沃區，有接近30個定居點切斷對外聯繫。

俄指烏用多管火箭系統炸橋 庫爾斯克州代州長斯米爾諾夫證實大橋倒塌，但沒有提供詳情。斯米爾諾夫顧問阿列克謝認為，烏軍摧毀橋樑是為了控制格盧科什沃區，戰火逼近下區內居民已疏散。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃指控，烏軍很可能發射M142高機動多管火箭系統，摧毀謝伊姆河橋樑，導致兩名協助平民疏散的義工喪生。

烏總司令與美軍頭通話 商援武 烏克蘭空軍司令奧列修克稱，航空兵積極參與庫爾斯克州的作戰行動，精確打擊敵人據點、裝備集中地、後勤中心及補給線。他公布片段，稱烏克蘭空軍炸毀了謝伊姆河橋樑。烏克蘭總統澤連斯基聽取武裝部隊總司令西爾斯基報告戰況，澤連斯基形容庫爾斯克州之戰取得重大成果，破壞俄軍後勤及消滅預備隊，對保護烏克蘭邊境安全至關重要。他重申必須加強打擊俄羅斯增加談判籌碼，烏克蘭無意佔領俄羅斯土地，只想迫使對方公平地和談。

西爾斯基則指，烏軍在庫爾斯克州再推進1至3公里，鞏固陣地及擴大穩定區域。西爾斯基與美國參謀長聯席會議主席布朗通電話，討論烏軍迫切需要的武器及軍事裝備。

美國國防部副發言人辛格表示，最佳方法是烏軍把俄軍逐出烏克蘭主權領土，對俄羅斯展開遠程縱深打擊不一定能達到目的，同時擔心戰事升級。

英國《泰晤士報》報道，烏軍從前線其他地區抽調久經沙場的老兵突襲庫爾斯克州。一名烏軍傷兵透露，所在部隊曾在哈爾科夫州沃夫昌斯克防守，行動當天才得悉入侵計劃。他們曾參與頓涅茨克州阿夫迪夫卡的血戰，因此擅長巷戰，部分人派往庫爾斯克州前曾在英國與英軍一起受訓數天，重點訓練突襲高層建築物。

俄國防部指烏已損兵3160人 俄羅斯國防部稱，烏軍過去一天在庫爾斯克州損失近300人，總共損失3,160人，俄軍仍繼續消滅烏軍的行動。俄羅斯國防部警告，一旦庫爾斯克核電站受襲將強硬回應。俄羅斯戰地記者海魯林援引消息指，烏軍計劃用骯髒彈攻擊核電站乏燃料儲存設施。本報綜合報道