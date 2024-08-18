身高差1.1厘米 考警察失敗 台女提憲法訴訟獲勝

【本報綜合報道】台灣一名陳姓女子2018年通過消防警察特考，因身高差1.1厘米，被判定不符公務人員特種考試一般警察人員考試規則標準。她事後提起憲法訴訟，上周四獲最高行政法院判決勝訴確定。

按照台灣考試院2018年4月23日修正發布的相關規定，男性身高需要達到165厘米，女性則需達到160厘米。陳女的訴訟代理人認為規定侵害人民服公職權，擔任消防員是陳女畢生志願，指摘規定是間接歧視。

對男性要求反而不高 憲法法庭指出，規定將男性最低身高限制定為165厘米，遠低於台灣男性平均身高7厘米，排除僅約10%的男性，但對女性而言，反而定為高於台灣女性平均身高0.5厘米，約排除55%之女性，不符比例。最高行政法院認可憲法法庭觀點，因此判陳女勝訴。