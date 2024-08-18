人民大學性侵案又一單 男生涉毆姦師妹 兩年未法辦

繼博士生王迪舉報被文學院前副院長王貴元性騷擾及強制猥褻後，中國人民大學再傳性侵案。一名女子實名舉報同校張姓碩士畢業生曾毆打、猥褻及性侵她，她事後曾報警及向校方舉報，但迄今兩年張男仍逍遙法外。中國人民大學證實兩人均為該校學生，張男目前在南方電網資本控股公司任職，警方已介入調查。

帳號為「人大萬晴研」的女網民上周四在多個網上社交平台指，2021年12月至2022年3月在校期間，被學校環境學院2023屆張姓碩士毆打、猥褻、口交、性侵。女網民指事發時正讀大三，和張男「一直僅是認識的關係」，前年3月時甚至在教學樓樓梯間被張男實施有預謀性侵。她曾於2022年6月向校方舉報、向警方報警，但直至今日張男都未受到處罰。

女網民稱，警方曾要求她去醫院做「性防衞能力鑑定」，證實她案發時由於患有雙相情感障礙，缺乏清醒和理智，性防衞能力削弱。且她在報警配合調查後，因無法承受心理壓力選擇休學，但至今已兩年仍未等到處理結果，她希望得到中國人民大學和北京市海淀區警方的解答。

涉事碩士現任職國企子公司 中國人民大學對事件非常重視，已成立專案組調查。南方電網資本控股有限公司工作人員證實，張男仍處於在崗狀態，南方電網資本控股已按照規定處理，將以公安機關調查結果為準。張男於2020年通過推薦免試入學中國人民大學碩士研究生，曾獲得中國人民大學某就業支持基金。本報綜合報道