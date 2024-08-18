粉絲亂象擾運動員 乒協撐執法勿手軟

誹謗 詆毀 辱罵 網安部揚言打擊 中國乒乓球協會昨日指，堅決支持公安機關會同相關部門依法打擊整治體育領域「飯圈」（粉絲群體）違法犯罪行為，並強烈譴責任何違法犯罪行為。公安部上周四公布4宗打擊整治體育領域「飯圈」違法犯罪典型案例，涉及5省市。公安機關網安部門表示，將持續強化工作舉措，依法嚴厲打擊體育領域「飯圈」違法犯罪行為。

中國乒協指出，飯圈亂象已嚴重干擾中國乒乓球隊的正常訓練和比賽，對運動員、教練員與管理人員的工作、生活、家庭產生極其負面的影響，更造成惡劣社會影響。針對在網絡空間以及其他社會公共場所，任何對中國乒乓球隊或其成員進行辱罵、詆毀、誹謗或其他形式的惡意攻擊行為，協會將依法收集證據，並追究相關組織和人員的法律責任。

乒協：共同營造清朗網絡空間 中國乒協表示，作為一支充滿團結精神的隊伍，中國乒乓球隊衷心感謝社會各界人士的關心與厚愛，並期望與大家攜手合作，共同營造清朗網絡空間。中國乒協將繼續致力於中國乒乓球事業健康發展，進一步弘揚新時代中華體育精神的新風貌，助力體育強國建設，全力為祖國和人民贏得更大的榮譽。

北京公安機關查明，江蘇蘇州29歲賀姓女子在網絡社交平台，發布詆毀乒乓球運動員和教練的訊息，造成惡劣社會影響，北京公安機關依法採取刑事強制措施。廣東廣州38歲王姓女子多次在網絡社群平台上發布辱罵、詆毀乒乓球選手和教練的訊息，造成惡劣社會影響，廣州公安機關依法採取刑事強制措施。

此外，山東煙台23歲男姓男子編造所謂的《五問XX》（內容主要為質問巴黎奧運會某項目冠軍），而河北石家莊23歲徐姓男子在網絡社交平台公開發布文章，造成不良社會影響，山東、河北公安機關分別對兩人予以行政處分。

河南焦作18歲楊姓女子在網絡社交平台公開辱罵體操運動員，造成不良社會影響，河南公安機關依法加以行政處罰。早前舉行的巴黎奧運女子乒乓球單打決賽由國家隊選手孫穎莎對決陳夢，最終由陳夢成功衞冕金牌，引起雙方支持者在網上互相攻擊。本報綜合報道