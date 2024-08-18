朱立倫訪美 稱兩岸對話可穩安全

【本報綜合報道】國民黨主席朱立倫訪問美國，上周五在加州三藩市出席全美黨務幹部研習會。他指今年是美國關鍵一年，國民黨與美國共和、民主兩黨長期保持密切聯繫，相信美方充分理解國民黨是一個穩定的力量。

朱立倫表示，今次訪美是為了凝聚美加地區黨代表力量、答謝傳統僑社長期支持，他也會到史丹福大學胡佛研究所與學者們開座談會，討論美國大選、美國對區域安全的看法。他強調「親美、友日、和中」是國民黨重要路線，今年對美國十分關鍵，國民黨派代表分別參加共和黨和民主黨的全國代表大會，介紹國民黨的親美路線。對於兩岸關係，朱立倫指出國民黨希望維護區域安定、促進兩岸和平，相信這與美國立場一致，國民黨目標是透過交流對話穩定區域安全，而非交惡對抗。

兩岸200人出席青島研討會 國台辦旗下的智庫海峽兩岸關係研究中心（海研中心）舉辦「2024年兩岸關係研討會」，昨日早上在山東省青島市開幕，近200名兩岸政商及學術人士參與，探討了兩岸關係的發展前景。

國台辦副主任仇開明致詞時稱，「挾洋謀獨是自我催眠」，強調要增強統一定力，加強統一信心及決心。