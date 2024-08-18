北約增部署西太平洋 與華關係日益劍拔弩張

中國持續發展海軍力量，美國傳媒上周五指北約成員國正增加在西太平洋的部署，有機會加劇與中國的緊張關係。

報道指，最新的例子是意大利近日首度派遣海軍卡武爾號航母打擊群到太平洋，並於本月9日與美國海軍林肯號航母打擊群在關島附近海域進行雙邊多大型甲板訓練，翌日則演練F35戰機和AV-8B獵鷹II式攻擊機從卡武爾號起飛擊落空中目標。卡武爾號打擊群指揮官恰皮納（Giancarlo Ciappina）指出，這展示意大利海軍能力可以投射到任何地方。除了意大利，英國皇家海軍威爾斯親王號航母打擊群明年將部署太平洋，法國亦會調遣戴高樂航母打擊群到區內，德國、荷蘭等北約成員國也計劃派軍艦到太平洋地區。

危急時歐海軍可補美軍力量 分析指出，雖然太平洋爆發戰爭時，歐洲海軍不會作為前線部隊，北約成員國之間的協防條約亦只適用於針對歐洲和北美的攻擊，當印太地區發生衝突時，北約國家沒有法律義務進行協防。不過，北約增加在太平洋軍事存在可干擾中國的軍事活動，包括戰機飛近台灣、在南海與菲律賓的對峙等。在危機時刻，歐洲海軍可補充美軍力量，為美軍戰機提供額外平台、潛艇搜尋能力、支援補給行動。

美39億元軍援菲 華不滿 美國近日宣布5億美元（約39億港元）軍援計劃，幫助菲律賓應對中國海警及海上民兵。日本近期也與菲律賓在專屬經濟區舉行聯合軍事演習，聲稱有助於實現自由開放的印太。中國國防部新聞發言人張曉剛稱，中方一貫認為國家間的防務合作不應針對第三方，不得破壞區域和平穩定。但美日等一些域外國家唯恐南海不亂，不斷興風作浪、搗亂攪局，菲方引狼入室、甘為棋子，為地區各國所不齒。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國將依法正當維權及堅決據理反制，堅定捍衞自身領土主權和海洋權益。本報綜合報道