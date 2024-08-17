格魯吉亞求中立 避免遭西方犧牲

格魯吉亞是南高加索國家，面積6.97萬平方公里，人口約370萬，是1991年獨立的前蘇聯加盟共和國，政治狀況一直不穩，最大的衝突發生於2008年，在北約宣稱考慮讓格魯吉亞及烏克蘭加盟後，就爆發俄格戰爭，當時南奧塞梯和阿布哈茲兩區出現分離主義活動，格魯吉亞獲西方支持入侵南奧塞梯並殺害俄裔人民，俄軍於是介入並擊敗格軍，建立兩地至今分離的狀態。

其實這場戰爭是給烏克蘭一個示範，表明支持北約圍堵俄羅斯，必會遭俄國軍事報復，只是烏克蘭過於自信，認為自己的國土面積是格魯吉亞近9倍，人口約是格國的10倍，更有強大的軍隊和武裝，終於在2022年爆發俄烏戰爭。

不想步烏克蘭後塵 自俄烏戰爭爆發後，西方一直希望在格魯吉亞開展抗俄第二戰線，格國過去還支持西方對俄羅斯的經濟制裁，但如今也要改口，因為西方不再慷慨支援格魯吉亞的親西方反對派勢力，非政府組織無法以高薪養活他們，以及提供大筆營運撥款。此外，在西方政府反對以及格魯吉亞反對派不斷示威抗議下，格魯吉亞政府仍然成功通過《外國代理人法案》，法例訂明非政府組織或媒體機構，如果超過兩成資金來自外國，就要登記為外國代理人，接受司法部監管及向政府披露敏感資料。

西方政府不喜歡目前格魯吉亞的中立立場，但普京政府聲言不會接受前加盟共和國再出現另一個烏克蘭，否則將再出現俄軍的「特別軍事行動」。俄羅斯軍力遠比2008年強大，絕不會容許北約操控南高加索地區，而美國及西方則被烏克蘭拖累，不再像21世紀初的軍事和經濟獨大。

面對10月的國會選舉，格魯吉亞反對派不再考慮推翻現政府，反而尋求聯合執政，寄望南高加索可保持中立，使俄羅斯、中國、美國、歐盟及土耳其等，可以一起在這個地區進行自由貿易。西方先後花了60億美元在格魯吉亞扶植親西方社會力量，但無助其經濟發展及工業化，反而被當作西方仇視及對付俄羅斯的武器，格國現政府亦警覺到更難於2030年成為歐盟及北約成員國。格魯吉亞如果繼續親西方，恐怕會步烏克蘭後塵，最終成為被拋棄的棋子，國家只剩下一片頹垣敗瓦，這樣的代價實在太大。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻