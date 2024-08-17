星洲女車禍激活藝術細胞 甜品展現驚人技巧

新加坡傳媒周四報道，當地一名女子多年前經歷嚴重車禍後頓悟，發現對烹飪烘培極感興趣，更不惜遠赴法國巴黎學習製作甜品。她擅長將美食與藝術結合，呈現出天馬行空的創意甜品，更在國際舞台上享譽美名。

41歲的黃慧嫻2005年在澳洲參加交流計劃期間遭遇車禍重傷，其前額需縫30針，右腿受傷且嚴重感染，一度面臨截肢，所幸她最終順利康復。此後，其藝術細胞彷彿被瞬間「激活」，在新加坡國立大學順利畢業後，她放棄了曾經希望從事銀行業的志向，轉而投向甜品界，更在多個國家創立售賣朱古力的品牌，並在多場國際比賽中奪得佳績。

黃慧嫻製作的朱古力及其他甜品均展現出驚人創意，如2011年，她為配合其首本出版的烹飪書，特地舉辦一場可食用藝術裝置展，包括在天花板黏上棉花糖、在牆上貼荔枝軟糖等7種融合甜品藝術及其他藝術形式的巨型創作，從此名聲大噪。為更好地推廣南洋甜品，她早於10年前便在朱古力中加入叻沙、斑斕和薑花等當地常見食材，創造充滿新加坡特色的朱古力。

種植可可樹 延永續食物 儘管在甜品界中屢獲美名，但她深知往後總會有比自己更優秀的人脫穎而出，因此她現在尋到一份新使命，希望在新加坡種植更多可可樹，令更多人意識到可持續食物來源的重要性。本報綜合報道