星洲最大洗錢案 控兩華裔漢

【本報綜合報道】新加坡去年8月查獲涉及逾30億新加坡元（約177億港元）資產的當地最大規模洗錢案，10名外籍人士被捕，他們所屬集團涉嫌為詐騙、線上博彩等海外犯罪活動收益洗錢。當地警方表示，兩名中國籍前銀行職員因涉及該宗洗錢案，周四在國家法院被起訴。

涉款177億元 根據起訴書，35歲的瑞士寶盛銀行前職員劉凱被控協助其中一名犯罪者提交偽造的中國稅務文件，以在瑞士開戶。26歲的新加坡花旗銀行前職員王啟明則面臨10項控罪，包括偽造文件意圖欺騙、偽造文件、妨礙司法公正、提供假口供等。

此外，洗錢案在逃人員蘇炳海的41歲新加坡籍前私人司機劉義杰亦於同日被起訴，面臨一項妨礙司法公正和一項提供假情報給公務員的罪名。他涉嫌把蘇炳海的4輛豪車丟棄在停車場內，並向警方謊稱蘇沒留下任何貴重物品。

王啟明和劉凱已聘請律師，在庭上表示需時接受指示或作出陳情，申請將案件展期。王啟明的案件展期至下月19日，劉凱和劉義杰的案件則至下月12日過堂。