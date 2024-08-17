加薩逾4萬人亡 停火談判難突破

【本報綜合報道】新一輪加薩停火談判周四在卡塔爾開始之際，加薩地帶衞生部門稱，加薩死亡人數已超過4萬人。外界預料談判難以取得突破。

由美國、卡塔爾和埃及斡旋的新一輪以哈停火及釋放人質和囚犯談判，於當地時間周四下午在卡塔爾首都多哈開始。據前一天報道，以色列代表團成員，包括以色列情報機構摩薩德局長巴尼亞（David Barnea）、國內安全局局長巴爾（Ronen Bar），以及軍方人質事務負責人阿隆（Nitzan Alon）。另外，美國中央情報局局長伯恩斯、美國中東特使麥格克，以及埃及情報局長卡邁勒都出席談判。

會後晤哈馬斯磋商 報道稱，此前指摘以色列拖延時間的巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯官員沒有參加這次談判。不過，了解會談情況的官員稱，調解人員計劃在會議後與哈馬斯設在多哈的談判小組進行磋商。另外，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯周四在土耳其大國民議會特別會議上承諾，他將前往加薩，即使付出生命代價，也將與巴勒斯坦人民站在一起。