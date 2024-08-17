美警告 伊朗報復以國 料無先兆突襲

伊朗預告報復襲擊以色列多時仍未實行，但美國國家安全委員會發言人柯比周四警告，襲擊肯定會在未來日子發生，必須做好準備。他指美方知道伊朗已做好一些準備，但美國不希望事態發展到這一步。

柯比在電話簡報指，雖然美國不知道伊朗是否以及何時會對以色列發動襲擊，但美方確實掌握情報表明，伊朗可能會在幾乎無通知和預警的情況下發動襲擊，就哈馬斯領袖哈尼亞在德黑蘭被暗殺一事懲罰以色列。柯比強調，無法確認伊朗是否已經決定就攻擊以色列改變主意，也無法說明若伊朗發動攻擊，將是甚麼規模和甚麼時候發生。

以特使促美 助打擊伊朗核設施 以色列外交事務特使哈桑—納烏姆（Fleur Hassan-Nahoum）指地區緊張局勢可能升級為嚴重衝突，以色列與伊朗交戰無可避免，呼籲美國總統拜登盡早直接對伊朗採取行動，因為美國才擁有打擊伊朗基礎核設施的裝備，只消半天就可以助以方贏得戰爭。

美國財政部周四宣布，再次針對也門叛軍青年運動和黎巴嫩真主黨的貿易網絡實施制裁，包括一間位於香港的船運公司以及多艘油輪，涉協助真主黨的液化石油氣運輸。聲明指，制裁目標包括公司、個人和船隻，他們被控代表青年運動財務官員賈馬爾（Sa'id al-Jamal）的網絡，參與把包括石油和液化天然氣在內的伊朗大宗商品運往也門和阿聯酋的活動。美國財政部指，美方持續致力打破伊朗向其地區恐怖主義代理人提供資金的主要來源，企圖為這些組織破壞穩定的活動提供資金的人將追究責任。

向黎巴嫩運天然氣 美制裁港企 總部位於香港的船舶管理和營運商Kai Heng Long Global Energy Limited，以及由該公司擁有和管理的4艘運油輪，均受到制裁。美方指該公司參與把價值數千萬美元的伊朗液化天然氣運送給黎巴嫩真主黨，又指真主黨控制的塔拉基集團（Talaqi Group）使用其中兩艘運油輪，從伊朗向中國運送價值數千萬美元的液化天然氣。本報綜合報道

以軍坦克向黎巴嫩推進。（Getty Images圖片） 柯比