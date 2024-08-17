報告指華AI資訊戰 圖干預美大選影響澳洲

報告指，由至少5,000個虛假帳號構成並由AI運作的綠蟬網絡，日益介入政治討論，除了關注有爭議的美國政治和文化議題，也參與澳洲、英國、印度、日本等國的熱門政治討論。該公司認為，這可能是全球至今曝光的最大虛假帳號群，以及首個在活動核心使用生成式AI的中國相關重大資訊戰行動。

澳媒引述消息人士指，北京利用了一系列私人公司作為代理人，就像瓦格納集團雖然技術上是僱傭軍，但實際上受俄羅斯控制一樣。該人又指，北京以慣用否認和推卸責任的方式運作，聲稱這些行為是私人公司所為，其目標是在認知上征服澳洲，控制敍事和澳洲人的思考方式。