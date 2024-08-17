特朗普戶外競選集會 特勤局允供防彈玻璃

一般僅為現任正副總統提供

《華盛頓郵報》前日引述匿名特勤局官員指，防彈玻璃板一般只在現任總統和副總統在戶外露面，或認為有必要才會提供。國防部與特勤局合作強化現任總統和副總統的保安工作，但前總統或總統候選人一般不需要防彈玻璃板或國防部支援，防彈玻璃板需用卡車或貨車運送。為了更有效保護特朗普，特勤局已把防彈玻璃板存放在美國多個地點，有關計劃是特勤局對總統候選人競選活動保安規劃標準的重大改進。特勤局還打算增加通常不為總統候選人提供的技術安全設備，包括無人機。