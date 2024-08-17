特朗普戶外競選集會 特勤局允供防彈玻璃
【本報綜合報道】美國共和黨總統候選人特朗普上月13日在競選活動遇刺險死，競選團隊其後暫停露天集會。負責警衞工作的特勤局批准一項新保安計劃，破例提供防彈玻璃板並安裝在講台上，讓特朗普可出席戶外競選集會。
一般僅為現任正副總統提供
《華盛頓郵報》前日引述匿名特勤局官員指，防彈玻璃板一般只在現任總統和副總統在戶外露面，或認為有必要才會提供。國防部與特勤局合作強化現任總統和副總統的保安工作，但前總統或總統候選人一般不需要防彈玻璃板或國防部支援，防彈玻璃板需用卡車或貨車運送。為了更有效保護特朗普，特勤局已把防彈玻璃板存放在美國多個地點，有關計劃是特勤局對總統候選人競選活動保安規劃標準的重大改進。特勤局還打算增加通常不為總統候選人提供的技術安全設備，包括無人機。
全國廣播公司新聞報道，每當總統出訪時防彈玻璃板均由軍事運輸機運送，但特朗普沒有相關權限，因此只能存放在美國各地，到時由執行任務的特勤局特工運送。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：