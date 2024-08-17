他信女兒當選泰總理

家族隔10載再任此職 37歲歷來最年輕 泰國為泰黨黨魁、前總理他信幼女佩通坦（前譯：貝東丹）昨日順利當選總理，接替日前因閣員任命違憲而下台的前總理賽塔，標誌着他信家族時隔10年再次重返總理寶座。37歲的佩通坦，也成為泰國史上最年輕總理、第二位女總理，以及他信家族第3位總理。

泰國下議院於當地時間昨日上午10時開會，由為泰黨秘書長索拉翁（Sorawong Thienthong）提名佩通坦為唯一總理候選人，下議院列席議員經過辯論後表決，以319票贊成、145票反對、27票棄權，順利通過248票當選門檻，正式確認由佩通坦出任泰國第31任總理。手握314票的11個政黨執政聯盟大部分議員支持佩通坦，反對黨人民黨則集體投反對票，民主黨25名議員一致棄權。

料致力達成父政治目標 泰媒報道，他信周三（14日）召集執政聯盟領袖開會時，屬意由前司法部長猜卡盛（Chaikasem Nitisiri）出選。佩通坦前日表示是自己主動請纓，並獲得父母支持。英國伯明翰大學政治研究員阿爾德曼（Petra Alderman）認為，佩通坦未來的工作並不容易，因為他信仍然會對為泰黨「垂簾聽政」，可能會構成佩通坦的負擔。

佩通坦自幼跟隨父親他信到全國各地從事政治工作，在吸收知識的同時，深入了解民情。他與父親的政治理念相同，平易近人及擁有精準的語言提煉能力，得到許多為泰黨支持者喜愛，而她上任後極有可能致力實現父親在位時未能達成的政治目標，包括推動醫療發展。佩通坦1月接受日本傳媒採訪時坦言，她與他信在一起談論一切，在各方面都保持良好的關係。

他信2001年至2006年擔任總理，其後因軍方發動政變而下台，更捲入貪污案被起訴而流亡。他信的妹妹英祿2011年至2014年出任總理，後因涉嫌瀆職下台流亡。英祿的姐夫頌猜也曾於2008年短暫擔任總理。他信去年8月乘坐私人飛機回國結束15年的流亡生涯，被法院以涉貪和濫權等罪名判監8年，今年2月獲假釋出獄後開始會見不同政界人物。

與他信關係密切的房地產商人賽塔去年當選總理後，今年4月改組內閣任命披集（Pichit Chuenban）出任總理府部長，披集卻被揭發曾於2008年擔任他信代表律師負責一宗低價買地官司時，試圖賄賂最高法院人員，送上裝有200萬泰銖（約44萬港元）現金飯盒，最終與另外兩名律師入獄。泰國憲法法院周三裁定賽塔違憲，即日解除總理職務。

中方致賀稱願加強溝通 中國外交部祝賀佩通坦當選，相信泰國人民將在符合自身國情發展道路上取得新的更大成就。中方願同泰方一道，弘揚傳統友好，加強戰略溝通，深化務實合作，推動中泰命運共同體建設不斷走深走實。本報綜合報道