日投降79周年 朝俄元首互致賀電

【本報綜合報道】周四是日本戰敗投降79周年，在北韓稱為「祖國解放日」。北韓官媒朝中社昨日報道，領袖金正恩和俄羅斯總統普京互致賀電。金正恩周四參謁解放塔，悼念參加韓戰的前蘇聯陣亡士兵，是他首次在祖國解放日參謁解放塔，或為展現朝俄緊密關係。

將繼續擴大兩國互惠合作 普京周二向金正恩發賀電稱，俄朝兩國向為北韓解放而並肩作戰的俄軍官兵和北韓愛國者表示敬意。普京強調，俄朝在戰爭年代中得到鞏固的友誼與互助的紐帶，如今仍成為推動兩國睦鄰關係發展的可靠基礎。他堅信切實履行6月俄朝首腦會談上達成的協議將繼續擴大兩國互惠合作，不僅完全符合俄羅斯人民利益，還將為保障地區穩定與安全作出貢獻。

金正恩周四回電稱，在反對公敵的浴血鬥爭中締造並加深的朝俄兩國軍民的友誼，如今成為把朝俄傳統友好合作關係提升為全面戰略夥伴關係、戰無不勝的戰友關係，推動兩國強國建設和多極化新世界建設的強大原動力，堅信兩國將在實現地區和平和國際正義中取勝。