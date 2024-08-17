烏多管火箭系統藏樹林 俄導彈擊毀
【本報綜合報道】烏軍入侵俄羅斯庫爾斯克州邊境後，與俄軍持續交戰。俄軍出動無人機偵察，發現烏軍M142高機動多管火箭系統（HIMARS）以烏克蘭邊境一側樹林為掩護後，發射彈道導彈摧毀目標。
俄羅斯國防部周四公布無人機高空拍攝片段，顯示烏軍HIMARS在蘇梅州某地的道路上發射數枚火箭彈，然後沿着道路移動到樹林重新裝填。數分鐘後一枚伊斯坎德爾彈道導彈擊中樹林，摧毀HIMARS後引發二次爆炸。俄羅斯國防部表示，摧毀HIMARS發射器、一個6枚火箭彈裝填發射箱及兩輛烏軍炮兵勤務車。HIMARS安裝在輪式卡車底盤上，可發射GPS制導火箭彈、改裝航空炸彈或遠程陸軍戰術導彈。據美國國防部數據顯示，烏克蘭至少接收40套HIMARS。
烏用英援主戰坦克攻庫州
此外，英國《天空新聞》報道，攻入庫爾斯克的烏軍使用英國援助的挑戰者二型主戰坦克。英國去年1月向烏克蘭提供14輛挑戰者二型，由烏軍第82空降突擊旅列裝，該旅參與突襲庫爾斯克，並出動部分挑戰者二型。
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