烏多管火箭系統藏樹林 俄導彈擊毀

俄羅斯國防部周四公布無人機高空拍攝片段，顯示烏軍HIMARS在蘇梅州某地的道路上發射數枚火箭彈，然後沿着道路移動到樹林重新裝填。數分鐘後一枚伊斯坎德爾彈道導彈擊中樹林，摧毀HIMARS後引發二次爆炸。俄羅斯國防部表示，摧毀HIMARS發射器、一個6枚火箭彈裝填發射箱及兩輛烏軍炮兵勤務車。HIMARS安裝在輪式卡車底盤上，可發射GPS制導火箭彈、改裝航空炸彈或遠程陸軍戰術導彈。據美國國防部數據顯示，烏克蘭至少接收40套HIMARS。