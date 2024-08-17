傳美願援烏遠程巡航導彈 增F16戰力

【本報綜合報道】俄羅斯庫爾斯克州邊境戰事白熱化之際，傳出美國願意向烏克蘭提供遠程巡航導彈的消息，進一步加強F16戰機戰鬥力。烏克蘭《基輔獨立報》援引消息稱，AGM158運抵烏克蘭的時間不清楚，秋天將是其中一個考慮選項。

美國新聞網「政客」（Politico）周四報道，白宮對向烏克蘭援助AGM158聯合防區外空地導彈持開放態度。拜登政府匿名官員及知情人士透露，目前未有最終決定，正處理複雜細節包括審查敏感技術轉移。美國白宮、國防部仍繼續內部討論援烏巡航導彈計劃，但事前工作眾多，包括確保烏克蘭現役蘇聯時代戰機、新交付的F16可發射AGM158，美國國防部已與烏克蘭合作解決技術問題。

AGM158射程可達370公里 美國及盟友同意為烏克蘭F16提供各款空對空和空對地彈藥，一旦AGM158交付將成為烏克蘭空軍武器庫中最強大、射程最遠武器。導彈全重2,400磅（彈頭重1,000磅），最遠可打擊約370公里外目標。

烏克蘭國會議員、總統澤連斯基顧問為爭取AGM158，向美國政府及國會施壓多月。烏克蘭國會議員上月訪問華盛頓時加強施壓，並向白宮國家安全顧問沙利文表達請求。美國國防部發言人尤根森表示，已考慮多個方案滿足烏克蘭安全援助需求，但沒有消息可提供。

AGM158由洛歇馬丁公司研發，於21世紀初首次投入使用，但美國很少在戰鬥使用，只與少數幾個親密盟友共享。洛歇馬丁多年來向美國空軍及盟國交付逾4,100枚各種配置的AGM158。亞拉巴馬州一條新生產線可月產45枚AGM158，美國希望把庫存增至7,200枚。