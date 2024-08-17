料俄調兵至庫州 美將增烏軍援

【本報綜合報道】美國國家安全委員會發言人柯比周四估計，俄羅斯已開始抽調軍隊至庫爾斯克，確切人數尚未確認。他預告美國未來數周內再宣布向烏提供新一輪軍事援助，同時強調美方不鼓勵烏軍越境襲擊。俄方則指摘，美國否認參與烏軍突襲庫爾斯克州與事實不符。

柯比受訪時指，美國正監視俄羅斯對烏方攻勢的反應及其部隊調派，同時與烏保持實時聯繫，加深了解庫爾斯克局勢。美國將繼續確保烏克蘭擁有自衞所需武器和能力，並與烏克蘭人對話。但柯比重申，美方一直非常明確且一致地強調，希望看到烏克蘭專注於自衞和抵禦針對境內的侵略，強調不鼓勵也不容許烏克蘭向境外發動襲擊，除非美烏認定烏方邊境遇上迫在眉睫威脅的緊急情況。

匿名美國官員警告，一旦烏克蘭開始使用美國武器和車輛佔領俄羅斯村莊和其他非軍事目標，就可能引起外界質疑該行動是否違反華府軍援使用限制。

美稱不鼓勵烏侵略 俄斥撒謊 官員強調，有關軍援政策並非為烏克蘭侵俄而設計，不過烏方目前技術上遵守政策，因為美國政府未對烏方攻勢採取強烈公開立場。美方也未清楚烏方行動目標，推測是為迫使俄羅斯抽調在烏軍隊，情報顯示部分位處哈爾科夫的俄軍已撤走。

俄羅斯總統助理兼海事委員會主席帕特魯舍夫周四表示，北約國家向烏克蘭輸送武器和軍事教官，不斷提供情報並控制新納粹分子的行動，庫爾斯克州的行動是在北約和西方特務參與下策劃。他又指，行動符合美國政策的邏輯，因為謊言和挑釁是美國和其他西方國家政策的慣用伎倆，若沒有美國參與，烏克蘭不大可能冒險進入俄羅斯領土。

美國已把烏克蘭從一個國家變成反俄軍事計劃。美國的努力為烏克蘭喪失主權和失去部分領土創造一切先決條件，當中包括美國有些盟友早就盯上的領土。