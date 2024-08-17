烏稱佔領邊境城鎮 單次俘逾百名俄軍

深入庫州35公里 正式設軍管機構 烏克蘭總統澤連斯基周四宣稱，越境突襲俄羅斯庫爾斯克州後，已完全控制邊境城鎮蘇賈，並正式設立軍事行政管理機構。烏方另在庫爾斯克州俘虜102名俄軍，創下單次捕虜人數紀錄。與此同時，俄軍逼近烏克蘭頓巴斯烏軍後勤樞紐，當地官員呼籲居民撤離。

烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基周四表示，烏軍過去一天在庫爾斯克推進500米至1.5公里，迄今已在庫爾斯克深入35公里，並控制1,150平方公里土地。除了蘇賈外，烏軍已清除庫爾斯克另外3個定居點的俄軍。西爾斯基證實，烏克蘭在庫爾斯克佔領區設立軍事指揮所，由聯合部隊前司令莫斯卡廖夫（Eduard Moskaliov）少將領導。機構將負責維護公共秩序和滿足民眾主要需求，西爾斯基強調烏軍在地面攻勢中遵守人道主義相關的國際法。

俄至今疏散近20萬人 受戰事影響，庫爾斯克格盧什科夫斯基地區約兩萬名居民撤離，俄羅斯至今已疏散近20萬人。另外，烏克蘭國家安全局（SBU）特種部隊近日佔領並清除一個複雜、設防及防禦嚴密的俄軍連級單位據點，據點內有地道、人員生活區、餐廳、軍械庫，甚至還有一個澡堂。有消息人士透露，俄軍曾因糧食及彈藥足夠而不打算投降。俘虜來自俄軍第488近衞步兵團、車臣阿赫馬特特種部隊。

據周四流傳的圖片顯示，多名俄軍雙手綁上索帶，部分人雙眼蒙上藍色膠帶坐在地上。英國《獨立報》援引烏軍上校消息稱，迄今已俘虜近2,000名俄軍。

車臣阿赫馬特特種部隊指揮官阿勞迪諾夫表示，烏軍沒有料到俄軍會堅守陣地，在庫爾斯克邊境作戰。他強調俄軍不會撤退，將戰鬥到底，而烏軍作戰裝備受到大批俄軍攻擊。阿勞迪諾夫又指，烏軍沒有在庫爾斯克出動飛機作戰。

烏軍補給樞紐遭猛攻 烏軍持續在俄羅斯庫爾斯克州行動之際，俄羅斯國防部昨日表示，特別軍事行動一周內烏軍損失達14,560名軍人。另外烏克蘭頓涅茨克州波克羅夫斯克軍事行政管理局周四指，俄軍距郊區僅10公里，呼籲居民撤離。波克羅夫斯克是向頓巴斯烏軍供應補給的重要鐵路、公路樞紐，俄軍中部集群已佔離波克羅夫斯克不遠的村莊伊萬尼夫卡。

波克羅夫斯克是烏軍在頓涅茨克州重要後勤基地，烏軍越境攻擊庫爾斯克州後，俄軍加強對波克羅夫斯克的攻勢。烏軍第110機械化旅發言人塞卡奇受訪表示，波克羅夫斯克前線情況惡化，彈藥補給減少且俄軍正在推進。

此外，烏軍塔夫里亞作戰和戰略集群部隊發言人利霍維（Dmytro Lykhovii）指，俄軍加強在赫爾松州克林基村附近行動，迫使烏軍轉移陣地，但無迹象表明俄軍將組建突擊隊進攻。本報綜合報道