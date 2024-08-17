14歲女遭侵犯跳樓亡 訓練營負責人刑拘

【本報綜合報道】江西省贛州市安遠縣一名14歲少女參加訓練營時，疑遭負責人侵犯，並在警方立案第二日從6樓跳樓自殺身亡。

安遠警方周三通報，當局於本月2日接到群眾報警稱，其女兒被強姦，疑犯王×兩日後被抓獲並依法刑事拘留。

內媒求證發現，受害少女杜××生前參加的是安遠縣「伍兵特訓營」，實際經營方為贛州市伍兵諮詢服務有限公司，成立於2018年9月，法人代表為王勇，經營範圍包括戶外拓展活動與策劃等多項內容。簡介顯示，該公司專門設計青少年素質教育，改善孩子拖拉懶散等不良習慣，主要針對7至16歲青少年，一期的訓練時間為20多天。至周三，公司短片帳號已經將旗下影片全部刪除。

疑犯被指人品不好 債務纏身 曾參加過該訓練營的學員透露，除了日常的訓練行為，個人作息和吃飯等都受到教官嚴厲管束。曾與疑犯王×有過業務往來的龔先生則指，對方人品不太好，很多次追債的電話都打到他處。

龔先生又透露，伍兵特訓營不只有王×一名教官，大多數教官都是臨時招募過來，人員素質和相關培訓都不是太嚴格。