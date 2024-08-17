行政院前發言人受性招待 遭檢方提訴

【本報綜合報道】台灣行政院前發言人陳宗彥去年被控12年前在台南市政府任職時接受不當性招待，事後因查無不法事證而簽結。台南地檢署隨後重啟偵查，查出陳宗彥曾兩次接受酒店業者性招待，犯後態度不佳，案件周四完成偵查，向法院提出起訴，請求法官從重量刑。

台南地檢署早年調查王姓男子涉嫌妨害風化案，另發現業者涉嫌行賄，時任台南市政府新聞處長、民政局長陳宗彥涉案。檢方當年認定業者所涉貪污案件查無具體不法證據結案，不過去年再次曝光事件，檢方否認包庇，另因有人告發，事隔多年後重啟調查，經過一年半偵辦，周四決定起訴。

檢方調查發現陳宗彥2012至2013年間，因連姓、王姓等酒店業者請求，在台南市警職人員平調案及視聽歌唱場所變更使用工程案提供協助，接受對方安排酒店女服務生提供性招待，涉犯不違背職務收受不正利益罪嫌。

陳宗彥涉至少10次性交易 根據證據，檢方確認陳宗彥與「小芸」、「愛佳」及「愛玲」等女子發生16次性行為，其中10次是性交易，每次為1.2萬元新台幣（約2,900港元），其中兩次是性招待，4次狀況不明。