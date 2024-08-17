柯文哲經費案 民眾黨中評會研懲處

【本報綜合報道】台灣民眾黨主席柯文哲被指競選台灣總統的政治獻金申報不實，外界要求相關負責人擔責。時任競選總幹事黃珊珊、競總財務長李文宗和承辦會計師端木正，被移送中評會議處。民眾黨昨日召開中評會討論懲處內容，傳出有「保黃珊珊棄李文宗」的聲浪。柯文哲回應指團隊有各種聲音，中評會是獨立機構，不會干涉太多，尊重會上決定。

黃珊珊：責無旁貸 黃珊珊周三辭去該黨中央委員職務，認為自己責無旁貸，惟黨內不少人要求她辭任不分區立委。柯文哲翌日回應時，認為混亂的時候不要再添亂，先穩住陣腳，處分擺後面處理。他昨日再強調，現在並非討論究責的時候，要先組織整個團隊，將問題解決；又諷刺台灣政府的效益突然變高，監察院、調查局等部門先後介入要求交資料，目前要花時間整理。

黃珊珊昨日於中評會前在社交平台發文指，自去年5月接下柯文哲競選總幹事一職，正式加入選務籌備工作，選舉期間各部門皆有經費需求，選務繁雜，其中財務工作更甚，互相分工各司其職，但難避免外部風險。她稱事已至此，除了致歉深省，積極配合調查、還原事實、發現真相，是他們必須為社會大眾持續努力的事情。黃珊珊希望藉由司法釐清責任，讓真相早日大白，勿枉勿縱。