台東部連日地震 6.3級福建有感

後1小時10次餘震 官方：今年異常偏多 台灣東部海域一連兩日發生地震。花蓮東部海域昨日早上7時35分發生黎克特制6.3級地震，隨後約一小時再發生至少10次餘震，強度最大4.8級。台氣象署地震測報中心表示，今年頻繁地震比較異常，但宜蘭周四發生的地震和花蓮昨日的地震無關。

花蓮鯉魚潭天眼搖晃達37秒 根據台灣中央氣象署資訊，早上發生的6.3級地震震源深度9.7公里，震央位於花蓮縣政府東南方34.2公里的台灣東部海域，最大震度在花蓮縣、台東縣、宜蘭縣、南投縣、台中市、嘉義縣、彰化縣、雲林縣達4級。

地震發生時，花蓮鯉魚潭即時影像攝錄鏡頭劇烈搖晃長達37秒，畫面驚人。另網上不少人留言稱，一早被地震警報吵醒，接着便被地震搖醒。宜蘭近海周四亦發生5.7級全台有感地震，部分網民覺得昨日的地震比周四感覺更強烈，更稱「台北超級搖至少15秒以上」。

受地震影響，台北捷運上午一度全線列車慢速行駛，經巡視車站及軌道無異常回報，上午7時50分全線恢復正常營運。桃園捷運公司行控中心亦啟動3級地震因應標準作業程序，確認地震搖晃停止後，A1台北車站至A22老街溪站全線列車以慢速每小時40公里巡檢，25班列車受影響，目前系統已恢復正常營運。高鐵公司則表示，高鐵列車運轉未受影響。

台北捷運全線列車上午減速 氣象署地震測報中心副主任蕭乃祺指出，以往台灣每年5至5.9級的地震平均有30次，6至6.9級平均有2、3次，但今年截至目前已發生50次5級以上的地震，對比以往今年台灣地震的確偏多，主要是4月3日花蓮發生7.2級地震後帶出不少5級以上的餘震。在台海另一邊的福建，福州、泉州、廈門等多地也有明顯震感。本報綜合報道