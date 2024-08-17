華羽球小將遺體下周印尼火化

中國羽毛球小將張志傑早前在印尼一場比賽中暈倒後送院搶救不治，遺體一直滯留在當地。張志傑的姑母周四晚在社交媒體通報姪兒後事安排，姪兒的遺體將於下周二在印尼火化，火化後骨灰將於本月25日送回國，家屬將於浙江杭州舉行追悼會。她又表示，最遺憾是張志傑的祖父母未能見其最後一面。（綜合報道）