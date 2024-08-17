國安部發文 籲防職場交友軟件涉諜

恐為國安添威脅隱患

文章指出，與傳統社交軟件相比，註冊職場交友軟件通常使用用戶真實資訊，包括姓名、聯絡方式及從業經歷等。此外，該類軟件會根據用戶資訊建立相關社區和圈子幫助用戶擴展人脈，例如同事、同學、同行等。境外間諜情報機關瞄準該類軟件便於篩選特定領域從業人員、易於打入相關圈子獲取資訊的特點，從中拉攏策反重點領域人才。國家安全機關近年在案件偵辦中發現，境外間諜情報機關以某行業從業人員身份為掩護，利用職場交友軟件拉攏科技、能源等重點單位工作人員。在與目標交往時，境外間諜情報機關除噓寒問暖、情感拉攏，又以過節送禮、請客聚餐等方式進行利益輸送，最終向目標索取敏感或涉密資訊，實施間諜竊密行為。