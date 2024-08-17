蔡潤候任中國駐歐盟大使

【本報綜合報道】內媒昨日報道，此前擔任中國駐以色列大使的蔡潤，現候任中國駐歐盟大使。此前擔任駐歐盟使團團長兼大使的傅聰已於今年4月接替張軍，擔任中國常駐聯合國代表、特命全權大使。

據報道，外交部大使參贊學習班赴青海考察省情介紹會周三下午在西寧舉行，蔡潤以候任中國駐歐盟大使身份出席並發言。另有報道指，此次大使參贊學習班全體學員超過100人，參加青海國情考察的共46人，包括蔡潤以及常駐亞洲、歐洲、拉美和大洋洲國家的11名大使，常駐日本、加拿大、澳洲、南非、印尼等國的10名總領事，以及其他20多名高級外交官。

蔡潤於1967年6月出生，為法學碩士。他曾在中聯部美大北歐局、政研室，陝西彬縣，中央外辦政研局、綜合局，駐美國大使館等部門工作。

2021年任駐以色列大使 他2008年出任外交部政策研究司副司長，次年任外交部政策規劃司副司長，2012年任外交部政策規劃司司長。他2015年獲任中國駐葡萄牙大使，是其首個駐外大使職務，2021年轉任駐以大使，上月23日赴以色列總統府辭行拜會總統赫爾佐格。