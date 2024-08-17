粉絲經濟 洩運動員隱私 內地嚴打整治

飯圈文化代拍接機構成困擾 法國巴黎奧運會結束，國家隊運動員回國時在機場遭遇接機追堵拍照，不堪其擾。瘋狂的體育粉絲經濟催生灰色產業鏈，並引致運動員個人私隱遭洩露等問題。公安部高度重視涉體育領域「飯圈」（即粉絲群體）現象，周四公布4宗打擊整治相關違法犯罪典型案例。

含身份證號資訊包僅售54元 代拍是飯圈文化中重要一環，代拍者通常掌握娛樂明星、體育運動員、電競運動員的個人行程，為無法親自到場的粉絲拍攝偶像的高清照片或影片。內媒發現巴黎奧運期間，不少代拍在網絡平台發文承接運動員回國機場代拍業務，代拍圖售價單人約300至400元（人民幣‧下同，約330至440港元）。循着接機、代拍等行為往上挖掘，一條個人資訊代查的灰色產業鏈逐漸浮現，網上群組陸續發出不同運動員的身份證號或手機號被查出的消息。一份打包出售包含孫穎莎、王楚欽等運動員身份證號的資訊包，僅賣50元（約54港元）。

記者涉辱全紅嬋 內媒調查 公安部周四公布打擊整治涉體育領域飯圈違法犯罪的典型案例，分別發生在北京、廣東、山東、河北和河南等地，案件主要涉及網上發布詆毀運動員和教練的訊息，及在網上辱罵運動員的網絡暴力案件。涉事者分別被所在地區公安機構採取刑事強制措施或行政處罰。

此外，《南方日報》一名體育記者日前在網上直播談及國家跳水運動員全紅嬋時，提到她「瘋瘋癲癲」、「像一個白癡一樣」。南方日報周四發聲明，指該名體育記者違規私自參加網絡連線節目，發表涉國家奧運健兒的錯誤言論。集團對此高度重視，迅速組織展開調查，將根據事實對相關責任人依規依紀嚴肅處理。本報綜合報道