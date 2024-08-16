墨爾本煞停試行共享電動滑板車

用家違規頻生 危及居民

墨爾本市長里斯（Nicholas Reece）周二在議會會議，動議提早6個月取消市政府與兩間共享電動滑板車公司的試行合約，議案以6票對4票獲通過。兩間公司將有30天時間停止業務。里斯同日較早前向傳媒指，他和許多人一樣厭倦那些將社區置於危險之中的不良行為，居民、商人和遊客向他表明，已無法再等多6個月至試行合約結束。