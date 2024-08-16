墨爾本煞停試行共享電動滑板車
【本報綜合報道】澳洲維多利亞省大力推廣共享電動滑板車之際，墨爾本市議會周二突然投票通過終止兩間電動滑板車出租公司的試行合約，指使用者違法行為造成居民安全疑慮。維省省長艾倫（Jacinta Allan）周三批評墨爾本議會決定草率，呼籲重新考慮有關安排。
用家違規頻生 危及居民
墨爾本市長里斯（Nicholas Reece）周二在議會會議，動議提早6個月取消市政府與兩間共享電動滑板車公司的試行合約，議案以6票對4票獲通過。兩間公司將有30天時間停止業務。里斯同日較早前向傳媒指，他和許多人一樣厭倦那些將社區置於危險之中的不良行為，居民、商人和遊客向他表明，已無法再等多6個月至試行合約結束。
共享電動滑板車計劃於2022年開始試行，里斯當時支持計劃。但截至上月31日，維省警方已處理1,964宗電動滑板車違規案件，主要涉及未戴頭盔，在行人路駕駛和超載，同期發生860宗涉及電動滑板車的碰撞事故，共造成7人死亡。皇家墨爾本醫院職員指，每個月都會接診30至40名因電動滑板車相關事件而受傷的患者。
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