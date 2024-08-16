日本「巨大地震預警」昨解除

【本報綜合報道】日本九州宮崎縣附近海域上周四發生黎克特制7.1級強烈地震後，政府發出「南海海槽地震臨時資訊」預警（即「巨大地震預警」），警告有機會再迎強烈地震。防災擔當相松村祥史周四宣布，有關預警已過一周，政府提醒注意期間已於當地下午5時（香港時間周四下午4時）結束。

氣象廳周三曾指，自上周四以來觀測到23次震度1以上地震，不過周二至周三未發生地震，除了地震後通常出現變化外，未觀測到其他情況，加上在南海海槽地震預想震源區域內，也未觀測到顯示板塊邊界固着狀況有特別變化地震活動或地殼運動，故決定停止發布預警。惟巨大地震預警結束後，神奈川縣西部於當地時間昨晚8時20分（香港時間周四晚上7時20分）發生黎克特制4.4級地震。暫未收到人命傷及建築物損毀報告。

當局：難長期持續防災 上周發生強烈地震後，氣象廳認為一周內南海海槽發生大規模地震可能性高於平時，呼籲再次確認應對措施。談及預警為何維持一周時，當局解釋大規模地震發生可能性會隨時間推移而降低，難以長期持續防災。氣象廳負責人呼籲，縱使地震發生次數逐漸減少，仍較發生之前活躍，各方需繼續做好準備。