授權清場反以示威 哥大校長辭職

【本報綜合報道】美國哥倫比亞大學今年4月爆發反以色列示威，校長沙菲克（Minouche Shafik）要求警方清場，導致約300名示威者被捕，更令示威浪潮擴大至美國及全球多間高等學府。時隔約4個月，沙菲克周三宣布辭職，稱讓哥倫比亞大學能夠更好應對未來挑戰。她成為去年發生反猶風波以來，常春藤聯盟8間大學中第4位辭職的校長。

沙菲克發出內部信，指自己去年任職以來遇上動盪時期，難以克服整個社區意見分歧，她一直努力探索堅持學術原則、以公平和同情的態度對待每一個人道路，卻發現自己、同事和學生成為威脅和辱罵對象，對她的家庭和整個社區造成相當大影響，也讓她感到痛心。她今夏經過反思後決定繼續前進。哥倫比亞大學校董會同日宣布遺憾地接受沙菲克辭職，讚揚她為大學社區所做的貢獻。