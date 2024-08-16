致命猴痘非洲蔓延 世衞再列緊急事件

歐盟捐21萬劑疫苗 本港累計67人中招 非洲猴痘疫情迅速爆發，至少有16個國家出現疫情。繼2022年後，世界衞生組織總幹事譚德塞周三宣布，猴痘再次構成「國際關注的突發公共衞生事件」。歐盟宣布將向非洲捐贈21萬劑疫苗，協助應對疫情。

今年逾1.56萬病例537死 世衞周三召開《國際衞生條例（2005）》緊急委員會會議，討論今年猴痘病例數量激增問題。譚德塞會後在記者會上表示，目前猴痘疫情具備在非洲以及向其他大洲進一步傳播的潛力。世衞數據顯示，今年來猴痘病例數逾1.56萬宗，已超過去年病例總數，當中錄得死亡病例537宗。

世衞指不到12個月前，一種更為致命的猴痘病毒新毒株1b在剛果民主共和國快速傳播，並蔓延至布隆迪、肯尼亞、盧旺達和烏干達等4個從未報告過猴痘病例的周邊國家。猴痘1b病毒變種株似乎主要透過性渠道傳播，這尤其令人擔憂。

較早前，總部設於埃塞俄比亞的非洲疾病控制和預防中心周二表示，由於猴痘疫情在非洲大陸持續蔓延，把猴痘疫情列為非洲公共衞生緊急事件，呼籲非洲各國採取行動避免疫情散播。歐盟周三宣布，將向非洲疾控中心捐贈超過21萬劑可用於預防猴痘的疫苗，並將捐款協助非洲疾控中心，加強檢測及基因排序能力。

香港特區政府昨日表示，會繼續密切監察猴痘情況和加強預防措施。自2022年至本月14日，香港共錄得67宗猴痘個案（54宗本地個案和13宗輸入個案），當中13宗於今年錄得，全部67名病人均為男性。流行病學調查顯示大部分個案涉及男男性接觸或雙性性接觸，並曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為或不安全性行為。

籲高風險群組盡快打針 因應最新發展，衞生署已發信通知全港醫生和醫院，呼籲他們留意呈報懷疑個案以盡快進行流行病學調查和接觸者追蹤。中心又呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會。猴痘疫苗能有效應對現時在剛果民主共和國流行的新型猴痘病毒株。

人類感染猴痘的初期症狀，包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、淋巴結腫大，之後可發展為面部和身體大範圍皮疹。多數感染者在數周內康復，但亦有病情嚴重甚至死亡。2022年5月以來，全球100多個國家和地區報告感染較輕毒株的猴痘病例。世衞同年7月宣布猴痘疫情構成「國際關注的突發公共衞生事件」，至去年5月才解除。本報綜合報道

譚德塞 歐盟宣布將向非洲捐贈21萬劑疫苗，協助應對疫情。