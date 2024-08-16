華再向英提交興建倫敦新使館計劃

【本報綜合報道】中國政府去年錯過向英國倫敦區議會上訴的期限，暫停在倫敦興建新大使館的爭議計劃。英媒周三報道，中國上月已重新提交在倫敦建設新使館的計劃，料將考驗英國新工黨政府如何處理與華關係。知情人士透露，中英官員今年較早前至少舉行了一次會議，討論建館爭端。

稱拒絕舊提案無根據 報道引述倫敦陶爾哈姆萊茨區議會網站上的文件指，英國新政府上月5日就職兩周後，中方向該議會提交一份新申請，擬在倫敦塔附近建造新的大型使館。計劃文件提到，該議會前年12月以安全原因和對居民的影響為由拒絕提案，認為此決定毫無根據，而且沒計劃政策依據。雖然該申請最初將由陶爾哈姆萊茨區議會處理，但如提案再被拒絕且中方上訴，英國中央政府可能介入。

英方表示團隊正審查申請，目前無法確定何時作出決定。如果事成，新使館將成中國在歐洲最大的外交使團，規模幾乎是中國駐美使館的兩倍。一些英國政界人士和安全官員警告，中國擴大使館和增加外交官或更易增加在英間諜數量。有參與談判的人士透露，英國政府未能在官方會晤中幫助申請成功，中國官員對此表示失望。