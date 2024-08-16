日官方靖國參拜獻祭 華提交涉促正視歷史

戰敗投降79周年 首相閣員議員俱表態 日本戰敗投降79周年，日本首相岸田文雄昨日以自民黨總裁名義，向供奉二戰甲級戰犯的靖國神社自費獻上祭祀費「玉串料」，總裁特別助理龜岡偉民作為代理人造訪神社。跨黨派議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員會」約70名成員，則集體參拜。中國外交部表示，已向日方提出嚴肅交涉，表明嚴正立場。

防衞大臣木原稔、經濟安全保障擔當相高市早苗及經濟再生擔當大臣新藤義孝參拜靖國神社，是連續5年有內閣成員在日本戰敗投降紀念日參拜。有參加下月自民黨總裁選舉動向的自民黨籍前環境相小泉進次郎，也到靖國神社參拜。

岸田致詞未提戰爭責任 日本政府主辦的悼念310萬戰爭死者儀式，在東京都千代田區的日本武道館舉行。岸田致詞未提到日本的戰爭責任，也未提及在去年儀式上發表的「積極和平主義」措詞，僅表示「將推動維持和強化基於法治的自由開放國際秩序，全力致力於解決世界直接面對的難題」。

全體出席人士於正午默哀，日皇德仁稱回顧歷史，在深刻反省的基礎上，深切希望戰爭慘禍不再重演。厚生勞動省指出，事先表明出席悼念儀式意願的遺屬中，戰後出生佔比有47%。受新冠疫情影響，儀式從2020年至去年縮小規模，今年是時隔4年照常舉行。

華：對待歷史態度錯誤 內閣官房長官林芳正指，閣僚以私人立場參拜靖國神社，並指不論哪個國家，向為了國家獻出生命的人們表達尊敬之情都是理所當然。他強調，與中韓兩國強化關係的方針不變。木原亦指，打算繼續與南韓加強關係。

在北京，中國外交部發言人林劍指出，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有二戰甲級戰犯。日本一些政要在靖國神社問題上的所作所為，再次反映出日方對待歷史問題的錯誤態度。他表示，正確對待和深刻反省侵略歷史，是戰後日本同亞洲鄰國建立和發展友好合作關係的重要前提。中方敦促日方切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底同軍國主義切割，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

另外《解放軍報》昨日就日本戰敗投降紀念日發文，指正義戰勝了邪惡，光明戰勝了黑暗，進步戰勝了反動。文章稱，這是每一個中國人都不能忘卻的歷史，勝利來之不易，和平需要捍衞；強調要以史為鑑，銘記戰爭的殘酷，永遠不讓這種野蠻和血腥在中國的土地上重演。本報綜合報道