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訓練時戰機相撞 法2人亡
法國兩架陣風戰機周三在東北部上空相撞，兩名飛行員死亡，另外一人彈射逃生。兩名死者分別是飛行學員及教官，當時正進行訓練。當地官員指，周三中午聽到巨響，相信是戰機撞擊的聲音。法國總統馬克龍及軍方向遇難者家屬表示哀悼，國防部展開調查。（綜合報道）
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